Минздрав России разработал концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения
- РИА Новости
«Документ направлен на повышение эффективности защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных и медицинской информации, а также обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в сфере здравоохранения», — сообщается на сайте Минздрава.
В частности, в документе отражены «эскизные решения» по созданию системы реагирования на хакерские атаки в сфере здравоохранения.
Ранее Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.