Минздрав России разработал концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения России разработало концепцию информационной безопасности в сфере охраны здоровья.
Минздрав России разработал концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения
  • РИА Новости

«Документ направлен на повышение эффективности защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных и медицинской информации, а также обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в сфере здравоохранения», — сообщается на сайте Минздрава.

В частности, в документе отражены «эскизные решения» по созданию системы реагирования на хакерские атаки в сфере здравоохранения.

Ранее Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить