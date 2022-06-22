Минздрав России разработал концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения России разработало концепцию информационной безопасности в сфере охраны здоровья.

«Документ направлен на повышение эффективности защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных и медицинской информации, а также обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в сфере здравоохранения», — сообщается на сайте Минздрава.

В частности, в документе отражены «эскизные решения» по созданию системы реагирования на хакерские атаки в сфере здравоохранения.

Ранее Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.