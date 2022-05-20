Совбез России одобрил проект основ госполитики по кибербезопасности
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Как пишет РИА Новости, об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совбеза России заявил о необходимости рассмотреть возможность создания государственной системы защиты информации.
«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», — сказал президент.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.