Совбез России одобрил проект основ госполитики по кибербезопасности

Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совбеза России заявил о необходимости рассмотреть возможность создания государственной системы защиты информации.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», — сказал президент.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.