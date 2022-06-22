В Севастополе анонсировали проведение капитального ремонта дорог до конца года

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе произведут капитальный ремонт 4,1 км дороги.
В Севастополе анонсировали проведение капитального ремонта дорог до конца года
  • РИА Новости

«Также планируется провести ремонт 71 объекта автомобильных дорог общей протяжённостью 62,6 километра и двух мостовых сооружений протяжённостью 116,2 метра», — приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы городского правительства.

Уточняется, что на данный момент ремонтные работы ведутся на 37 объектах.

Ранее сообщалось, что в Севастополе отремонтируют более 20 дорог за счёт дополнительных средств из федерального бюджета.

В январе в Севастополе утвердили госпрограмму в сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры до 2030 года.

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