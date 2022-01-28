В Севастополе утвердили госпрограмму в сфере транспорта до 2030 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Финансовое обеспечение программы составляет 166,7 млрд рублей», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.
В частности, на 2022 год предусмотрено 15,1 млрд рублей.
Программа в том числе предполагает строительство Гераклейской рокады, которая свяжет Нахимовский, Ленинский и Гагаринский районы, с 2026 по 2030 годы.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит 12 млрд рублей на ремонт дорог в 2022 году.