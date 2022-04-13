Севастополю дополнительно выделят 75 млн рублей на ремонт дорог

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В Севастополе отремонтируют более 20 дорог за счёт дополнительных средств из федерального бюджета, следует из сообщения пресс-службы правительства города.
Севастополю дополнительно выделят 75 млн рублей на ремонт дорог
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Севастополь дополнительно получит 75 млн рублей в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»», — приводит текст сообщения издание «Новый Севастополь».

Благодаря дополнительным средствам в городе смогут отремонтировать ещё 21 дорогу.

В январе в Севастополе утвердили госпрограмму в сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры до 2030 года.

Программа в том числе предполагает строительство Гераклейской рокады, которая свяжет Нахимовский, Ленинский и Гагаринский районы, в 2026—2030 годах.

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