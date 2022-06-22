Экономист Беляев поддержал решение снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.
Экономист Беляев поддержал решение снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
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«Это решение направлено на помощь в получении, приобретении и оформлении нового жилья именно простому человеку, рассчитано на широкие массы. Это связано и с экономикой, мы знаем, что жилищное строительство является драйвером развития экономики. Потому что на реализацию объектов жилищного строительства требуется очень много материалов, транспортных услуг, топлива, она даёт заказы на работу широкому спектру отраслей, создавая рабочие места», — подчеркнул экономист.

По словам эксперта, такое решение можно расценить как «шаг вперёд».

«И я думаю, что этот шаг не последний», — заключил собеседник RT. 

Ранее Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

Он уточнил, что размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне.

17 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

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