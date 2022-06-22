Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
  • РИА Новости

«Подписано постановление правительства по ещё одному решению президента — это снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он уточнил, что размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне.

«Напомню, 12 млн рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и 6 млн рублей — для остальных российских субъектов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство», — заключил Мишустин.

17 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

Позднее соответствующий проект постановления внесли в кабмин.

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