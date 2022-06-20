Депутат Госдумы Гутенёв поддержал проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT внесение Минфином России в правительство проекта постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.
Депутат Госдумы Гутенёв поддержал проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
  • РИА Новости

Как подчеркнул собеседник RT, ипотека является «большим драйвером в повышении занятости в сфере производства стройматериалов».

«Нам очень важно не только импортозаместить ту или иную продукцию, но и формировать рабочие места. Ведь строительство — это одна из тех областей, где мультипликативный эффект — один к девяти, один к девяти с половиной. То есть на одного занятого в основном производстве приходится девять человек обеспечивающих — это производители армированной стали, отделочных материалов, цемента», — пояснил Гутенёв.

Кроме того, депутат положительно оценил оперативность реакции ведомства на поручение президента.

Также, по словам парламентария, данная ставка «достаточно сильно будет стимулировать наших сограждан входить в ипотечные процессы». 

Ранее стало известно, что в кабмин внесли проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.

17 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

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