Кардиолог Маршинцева рассказала, кто подвержен риску развития тромбозов

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, кто подвержен риску развития тромбозов.
Кардиолог Маршинцева рассказала, кто подвержен риску развития тромбозов
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» Маршинцева предупредила, что тромбоз может возникать у пожилых людей и тех, кто мало двигается, пьёт недостаточно жидкости и имеет варикозную болезнь.

«Длительные перелёты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелёты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону», — добавила Маршинцева.

Последствиями тромбоза могут быть инсульты, инфаркты и закупорка лёгочной артерии.

Для минимизации рисков врач посоветовала хотя бы раз в год сдавать коагулограмму, которая показывает характеристику вязкости крови.

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