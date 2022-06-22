Кардиолог Маршинцева рассказала, кто подвержен риску развития тромбозов
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В беседе с сайтом «Москва 24» Маршинцева предупредила, что тромбоз может возникать у пожилых людей и тех, кто мало двигается, пьёт недостаточно жидкости и имеет варикозную болезнь.
«Длительные перелёты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелёты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону», — добавила Маршинцева.
Последствиями тромбоза могут быть инсульты, инфаркты и закупорка лёгочной артерии.
Для минимизации рисков врач посоветовала хотя бы раз в год сдавать коагулограмму, которая показывает характеристику вязкости крови.
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