Юрист Соловьёв дал советы в случае проблем при плановом отключении горячей воды
- РИА Новости
Как подчеркнул специалист, согласно ст. 21 закона «О водоснабжении и водоотведении», организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, вправе прекратить или ограничить его, предварительно уведомив не менее чем за сутки жильца и органы местного самоуправления.
«В случае неисполнения данной нормы в части предупреждения граждан можно говорить о том, что порядок предоставления услуг ЖКХ нарушен, а справедливость можно восстановить с помощью закона «О защите прав потребителя» и Правил предоставления коммунальных услуг. По нормативам отключить горячую воду могут не более чем на 14 дней», — рассказал эксперт.
Также Соловьёв добавил, что если гражданину пришла квитанция с начислениями за горячую воду, которая по факту в доме была отключена, то необходимо произвести перерасчёт.
«Для этого нужно пойти в свой районный Единый информационно-расчётный центр (или его аналог) и написать мотивированное заявление о перерасчёте, приложив к нему квитанцию», — пояснил юрист.
Кроме того, по словам собеседника RT, если плановое время отключения горячей воды прошло, а её так и не включили, гражданин может обратиться за информацией (или с заявлением) в диспетчерскую службу своего города, в электронную приёмную городской жилищной инспекции, а также в свою управляющую компанию.
Ранее в Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги во время отключения горячей воды.