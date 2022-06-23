Юрист Соловьёв дал советы в случае проблем при плановом отключении горячей воды

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Анастасия Румянцева
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, на какой максимальный срок разрешено отключать горячую воду в доме, а также дал советы, куда жильцы могут обратиться, если они в этот период получили квитанцию с начислениями.
Юрист Соловьёв дал советы в случае проблем при плановом отключении горячей воды
  • РИА Новости

Как подчеркнул специалист, согласно ст. 21 закона «О водоснабжении и водоотведении», организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, вправе прекратить или ограничить его, предварительно уведомив не менее чем за сутки жильца и органы местного самоуправления.

«В случае неисполнения данной нормы в части предупреждения граждан можно говорить о том, что порядок предоставления услуг ЖКХ нарушен, а справедливость можно восстановить с помощью закона «О защите прав потребителя» и Правил предоставления коммунальных услуг. По нормативам отключить горячую воду могут не более чем на 14 дней», — рассказал эксперт.

Также Соловьёв добавил, что если гражданину пришла квитанция с начислениями за горячую воду, которая по факту в доме была отключена, то необходимо произвести перерасчёт.

«Для этого нужно пойти в свой районный Единый информационно-расчётный центр (или его аналог) и написать мотивированное заявление о перерасчёте, приложив к нему квитанцию», — пояснил юрист.      

Кроме того, по словам собеседника RT, если плановое время отключения горячей воды прошло, а её так и не включили, гражданин может обратиться за информацией (или с заявлением) в диспетчерскую службу своего города, в электронную приёмную городской жилищной инспекции, а также в свою управляющую компанию. 

Ранее в Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги во время отключения горячей воды.

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