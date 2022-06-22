Дерматолог Галлямова перечислила ошибки желающих загореть

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Дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова перечислила ошибки желающих загореть.
Дерматолог Галлямова перечислила ошибки желающих загореть
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В беседе с URA.RU Галлямова рассказала, что многие неправильно подбирают средства от ультрафиолетового излучения, а также не обновляют защиту вовремя.

«Дерматологи бьют тревогу по поводу фотозащиты. Её никто не использует. Средства с SPF (Sun Protection Factor) 15 или 20 не считаются фотозащитой сейчас. И мы говорим, что нужно использовать 30 и 50+. Любая защита действует два часа. Доказано наукой и международными сообществами, что каждые два часа нужно её обновлять», — сообщила Юлия Галлямова.

По её словам, средства с низким SPF не защищают от меланомы. При ярком солнце Галлямова рекомендует пользоваться защитой с SPF 50, а в пасмурную погоду — с SPF 30. Особенно внимательно к защите кожи от солнца следует относиться людям со светлыми глазами, волосами и кожей. Они больше других подвержены риску развития онкологических заболеваний.

Ранее дерматолог Инна Петросова рассказала в беседе с сайтом «Москва 24», кому нежелательно загорать.

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