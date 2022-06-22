В РСТ оценили предложение предоставить участникам спецоперации бесплатные турпутёвки

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Анастасия Белоусова
Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине.
В РСТ оценили предложение предоставить участникам спецоперации бесплатные турпутёвки
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Любая инициатива, направленная на решение каких-то социальных задач, она всегда приемлема для общества. Что касается туриндустрии, то, безусловно, мы готовы всегда», — отметила Санаева.

Она добавила, что важно понимать, какие для этого нужны условия.

«Эта задача решена, безусловно, может быть, но нужно понимать, какие там акценты», — сказала собеседница RT.

Ранее Милонов предложил создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине.

Также парламентарий призвал предоставлять им бесплатные туристические путёвки на курорты России либо дружественных и союзных государств. 

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