Мосгорсуд повторно изберёт меру пресечения ректору Шанинки Зуеву
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Судебное заседание назначено на 22 июня в 14:45 мск.
9 июня второй кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и направил постановление на новое рассмотрение. Суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда, которым Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.
Суд посчитал, что заключение в СИЗО было избрано незаконно.
Ранее сообщалось, что Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.