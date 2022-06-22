Мосгорсуд повторно изберёт меру пресечения ректору Шанинки Зуеву

Мосгорсуд повторно рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву. Предыдущее решение было отменено в кассации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебное заседание назначено на 22 июня в 14:45 мск.

9 июня второй кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и направил постановление на новое рассмотрение. Суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда, которым Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Суд посчитал, что заключение в СИЗО было избрано незаконно.

Ранее сообщалось, что Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.