Минцифры и ФАС проверят обоснованность увеличения цен на тарифы Tele2

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Минцифры России и Федеральная антимонопольная служба России проверят обоснованность увеличения цен на некоторые тарифы оператора Tele2.
Минцифры и ФАС проверят обоснованность увеличения цен на тарифы Tele2
  • Gettyimages.ru
  • © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.

В министерстве рассказали, что абоненты Tele2 получили SMS-сообщения об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в полтора раза. 

Отмечается, что Минцифры запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен.

В министерстве добавили, что если будет установлено, что тарифы изменились необоснованно, то оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню.

«Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведёт антимонопольное расследование», — добавили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что ряд операторов связи в России начали взимать плату за новые сим-карты. 

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