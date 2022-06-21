Минцифры и ФАС проверят обоснованность увеличения цен на тарифы Tele2

Минцифры России и Федеральная антимонопольная служба России проверят обоснованность увеличения цен на некоторые тарифы оператора Tele2.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.

В министерстве рассказали, что абоненты Tele2 получили SMS-сообщения об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в полтора раза.

Отмечается, что Минцифры запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен.

В министерстве добавили, что если будет установлено, что тарифы изменились необоснованно, то оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню.

«Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведёт антимонопольное расследование», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ряд операторов связи в России начали взимать плату за новые сим-карты.