В Tele2 заявили, что не видят оснований для непродления лицензии своего бренда

В «Tele2 Россия» заявили, что не видят оснований для расторжения договора о предоставлении лицензии бренда шведской компанией Tele2 AB и не ведут с ней коммуникаций по этому вопросу.

Как передаёт ТАСС, шведская Tele2 AB заявила, что не будет продлевать лицензию бренда российскому оператору Tele2.

При этом в пресс-службе Tele2 Россия подчеркнули, что используют бренд в рамках действующего договора и основания для его расторжения или изменения отсутствуют.

«В настоящее время нет каких-либо коммуникаций со шведской Tele2 на эту тему», — заявил российский оператор.

Ранее Минцифры России рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов.