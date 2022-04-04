В Tele2 заявили, что не видят оснований для непродления лицензии своего бренда
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, шведская Tele2 AB заявила, что не будет продлевать лицензию бренда российскому оператору Tele2.
При этом в пресс-службе Tele2 Россия подчеркнули, что используют бренд в рамках действующего договора и основания для его расторжения или изменения отсутствуют.
«В настоящее время нет каких-либо коммуникаций со шведской Tele2 на эту тему», — заявил российский оператор.
Ранее Минцифры России рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов.