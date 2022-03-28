Минцифры России рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

Минцифры России рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо министерства.

«В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объёмы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объёмов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минцифры рекомендовали сотовым операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора МТС после того, как в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат.

В январе в МТС заявили, что оператор сотовой связи поменяет примерно 25% от всех массовых тарифов.