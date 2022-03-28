Минцифры России рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

Короткая ссылка
Минцифры России рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы.
Минцифры России рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов
  • Gettyimages.ru
  • © dramalens

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо министерства.

«В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объёмы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объёмов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минцифры рекомендовали сотовым операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора МТС после того, как в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат.

В январе в МТС заявили, что оператор сотовой связи поменяет примерно 25% от всех массовых тарифов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить