В МТС прокомментировали сообщения о повышении цен на архивные тарифы

Оператор сотовой связи МТС поменяет примерно 25% от всех массовых тарифов, заявил представитель компании Алексей Меркутов.

Об этом сообщает газета «Известия».

Ещё в начале января в МТС уведомили абонентов о росте стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении имеющегося набора услуг. По словам Меркутова, клиентов предупредили «заранее и в максимально развёрнутом формате», чтобы они могли выбрать, остаться на тарифе или перейти на другой.

«Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков», — пояснил представитель МТС.

По его словам, на изменение тарифов оказывают влияние и возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований.

В пресс-службе «Вымпелкома», со своей стороны, рассказали, что изучают возможность изменения цен на часть архивных тарифов. Абонентов уведомят заранее и предоставят возможность выбора дополнительных бонусов или смены тарифного плана.

Со своей стороны, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» напомнил, что архивные тарифные планы — это те, которые появились около четырёх — пяти лет назад.

«Они закрыты для подключения, то есть сегодня купить их у оператора нельзя. Такими тарифными планами пользуется каждый пятый человек в стране. Постепенно они будут переходить на новую оплату, операторы будут предупреждать их о том, что стоимость меняется. Она вырастет в среднем на 10%», — сказал эксперт.

Как считает Муртазин, при таких условиях может быть выгоднее перейти на один из новых тарифов.