Врач Жито рассказал о способствующих образованию камней в организме факторах

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито рассказал о факторах, способствующих образованию камней в организме.

«На самом деле, камней большое количество, они разнообразны. Главные механизмы образования камней тоже абсолютно разные, в частности, можно выделить такой механизм, как стаз, то есть застой», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По словам врача, если говорить про поджелудочную железу, то там камни откладываются в результате воспаления, например, при панкриатитах.

«Камни могут образовываться и в селезёнке... Иногда камни могут формироваться при малоподвижном образе жизни», — сообщил Жито.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.