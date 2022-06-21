Врач Жито рассказал о способствующих образованию камней в организме факторах
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«На самом деле, камней большое количество, они разнообразны. Главные механизмы образования камней тоже абсолютно разные, в частности, можно выделить такой механизм, как стаз, то есть застой», — заявил он в беседе с Пятым каналом.
По словам врача, если говорить про поджелудочную железу, то там камни откладываются в результате воспаления, например, при панкриатитах.
«Камни могут образовываться и в селезёнке... Иногда камни могут формироваться при малоподвижном образе жизни», — сообщил Жито.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.