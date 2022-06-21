Кардиолог Конев напомнил о вреде экстремальных аттракционов для некоторых людей

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Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев напомнил о вреде экстремальных аттракционов для некоторых категорий людей.
Кардиолог Конев напомнил о вреде экстремальных аттракционов для некоторых людей
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В беседе с URA.RU он отметил, что от такого вида досуга (в частности, от катания на аттракционах с вращением на высоких скоростях) стоит отказаться людям в возрасте. 

«Чем больше ускорение, тем больше вероятность осложнения. Чем в семье выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, тем больше вероятность осложнений», — уточнил врач.

Кроме того, катание на подобных аттракционах не рекомендуется молодым людям и девушкам с низким артериальным давлением.

«Ускорения могут привести к объединению кровоснабжения головного мозга. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий», — заключил Конев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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