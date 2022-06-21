Сомнолог Бузунов: долгий сон может вызвать проблемы с засыпанием

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Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов рассказал о возможном вреде слишком долгого сна.
Сомнолог Бузунов: долгий сон может вызвать проблемы с засыпанием
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«Слишком длительный сон может вызывать бессонницу. У человека есть конкретная норма сна, дольше которой спать ему просто не нужно. Если начать больше времени проводить в постели, это не даст большего количества часов качественного сна. И даже напротив: могут появиться проблемы с засыпанием, сон может стать более поверхностным и прерывистым», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, иногда избыток сна может свидетельствовать о серьёзных заболеваниях, например, о синдроме обструктивного апноэ.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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