Сомнолог Дорохова рассказала, как улучшить качество сна

Сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала, как улучшить качество сна.

В беседе с Life.ru она заявила, что если нет возможности избежать использования смартфона, планшета или телевизора перед сном, то можно воспользоваться жёлтыми очками.

«Они блокируют синий спектр и позволяют мелатонину вырабатываться в нужном объёме. Такие очки также позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением «песка в глазах», — объяснила врач.

По её словам, такие очки можно надевать примерно за полчаса до сна.

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