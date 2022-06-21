Сомнолог Дорохова рассказала, как улучшить качество сна
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В беседе с Life.ru она заявила, что если нет возможности избежать использования смартфона, планшета или телевизора перед сном, то можно воспользоваться жёлтыми очками.
«Они блокируют синий спектр и позволяют мелатонину вырабатываться в нужном объёме. Такие очки также позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением «песка в глазах», — объяснила врач.
По её словам, такие очки можно надевать примерно за полчаса до сна.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.