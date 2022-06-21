Сомнолог Дорохова рассказала, как улучшить качество сна

Короткая ссылка
Сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала, как улучшить качество сна.
Сомнолог Дорохова рассказала, как улучшить качество сна
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

В беседе с Life.ru она заявила, что если нет возможности избежать использования смартфона, планшета или телевизора перед сном, то можно воспользоваться жёлтыми очками.

«Они блокируют синий спектр и позволяют мелатонину вырабатываться в нужном объёме. Такие очки также позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением «песка в глазах», — объяснила врач.

По её словам, такие очки можно надевать примерно за полчаса до сна.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить