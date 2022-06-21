Суд в Москве 28 июня рассмотрит протоколы в отношении Apple, Airbnb и Pinterest
- РИА Новости
«Протоколы, составленные по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России («Отказ локализовать данные пользователей») в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Таганского суда.
Также 28 июня суд рассмотрит протокол в отношении Google за отказ заблокировать недостоверно полученные персональные данные и протокол в отношении Internet Archive за неудаление запрещённых данных.
В мае Роскомнадзор составил протоколы на ряд интернет-компаний, не локализовавших базы данных в России.
Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей в России.
Также за отказ локализовать личные данные пользователей на территории России на 1,5 млн рублей оштрафовали социальную сеть Likee.