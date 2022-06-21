Суд в Москве 28 июня рассмотрит протоколы в отношении Apple, Airbnb и Pinterest

Короткая ссылка
Мировой суд Москвы 28 июня рассмотрит протоколы об отказе локализовать личные данные пользователей на территории России в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb и UPC.
Суд в Москве 28 июня рассмотрит протоколы в отношении Apple, Airbnb и Pinterest
  • РИА Новости

«Протоколы, составленные по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России («Отказ локализовать данные пользователей») в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Таганского суда. 

Также 28 июня суд рассмотрит протокол в отношении Google за отказ заблокировать недостоверно полученные персональные данные и протокол в отношении Internet Archive за неудаление запрещённых данных.

В мае Роскомнадзор составил протоколы на ряд интернет-компаний, не локализовавших базы данных в России.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей в России.

Также за отказ локализовать личные данные пользователей на территории России на 1,5 млн рублей оштрафовали социальную сеть Likee.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить