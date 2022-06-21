Суд в Москве 28 июня рассмотрит протоколы в отношении Apple, Airbnb и Pinterest

Мировой суд Москвы 28 июня рассмотрит протоколы об отказе локализовать личные данные пользователей на территории России в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb и UPC.

«Протоколы, составленные по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России («Отказ локализовать данные пользователей») в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Таганского суда.

Также 28 июня суд рассмотрит протокол в отношении Google за отказ заблокировать недостоверно полученные персональные данные и протокол в отношении Internet Archive за неудаление запрещённых данных.

В мае Роскомнадзор составил протоколы на ряд интернет-компаний, не локализовавших базы данных в России.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей в России.

Также за отказ локализовать личные данные пользователей на территории России на 1,5 млн рублей оштрафовали социальную сеть Likee.