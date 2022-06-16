Суд в Москве оштрафовал соцсеть Likee за отказ локализовать личные данные россиян
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«Назначить штраф 1,5 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи Тимура Вахрамеева.
Уточняется, что соцсеть Likee признали виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП России («Невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации»).
Ранее стало известно, что в отношении Google составили новый протокол за отказ локализовать данные в России.