Роскомнадзор составил протоколы на ряд компаний, не локализовавших базы данных в России

Роскомнадзор составил протоколы на ряд интернет-компаний, не локализовавших базы данных в России.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что компания Apple впервые в России привлечена к ответственности за отказ локализовать данные пользователей.

Также в отношении Google составили новый протокол за отказ локализовать данные в России.