Роскомнадзор составил протоколы на ряд компаний, не локализовавших базы данных в России
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Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные», — заявили в Роскомнадзоре.
Ранее сообщалось, что компания Apple впервые в России привлечена к ответственности за отказ локализовать данные пользователей.
Также в отношении Google составили новый протокол за отказ локализовать данные в России.