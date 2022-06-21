Военный эксперт Литовкин рассказал об уникальности ракеты «Сармат»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал о преимуществах ракеты «Сармат».

Эксперт рассказал, что ракета уникальная и может нести от 10 до 16 боеголовок различной мощности, в том числе несколько гиперзвуковых блоков «Авангард».

Литовкин добавил, что «Сармат» может лететь к цели даже через Южный полюс, потому что дальность действия составляет свыше 16 тыс. км.

«Она стартует очень быстро, и её нельзя засечь и поразить во время старта. А дальше её засечь невозможно, она летит на огромной скорости, и каждый её боевой блок имеет индивидуальную траекторию», — поделился эксперт.

Он уточнил, что ракета предназначена в первую очередь для сдерживания противника.

«Одной такой ракетой можно уничтожить полконтинента. Вероятный противник должен понимать, что с Россией шутки плохи», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.