С 2019 года около 8 тысяч школьников Москвы поучаствовали в проектах центра «Моя карьера»

Начиная с 2019 года в профориентационных проектах центра занятости «Моя карьера» приняли участие около 8 тыс. школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы. Ожидается, что летом 2022-го в проектах центра поучаствуют около 2,5 тыс. школьников.

«Моя карьера» — специализированный центр, где подростки могут познакомиться с востребованными профессиями и получить новые полезные навыки. Участие в проектах центра помогает школьникам определить свои сильные стороны, научиться заниматься творчеством, работать в команде и найти новых друзей.

«Лето моей карьеры», «PROГероев» и «Стажировки» уже стали своеобразной визитной карточкой центра «Моя карьера». Специалисты всегда с большой любовью, заботой и ответственностью подходят к их подготовке. Стараются сделать проекты актуальными, полезными и интересными для юных москвичей», — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

В рамках проектов центра школьников ждут более 300 мероприятий, в том числе практические занятий. Среди наставников — студенты Московского государственного психолого-педагогического университета, которые пройдут специализированную подготовку.