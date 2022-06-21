Роскомнадзор заблокировал сайт издания Telegraph

По требованию Генпрокуратуры России Роскомнадзор заблокировал сайт британского издания The Telegraph.

Согласно данным из универсального сервиса ведомства проверки ограничения доступа к сайтам или конкретным страницам в интернете, доступ к сайту ограничен в связи с нарушением закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle на российской территории.

Также ведомство потребовало от компании Google удалить из Google Play приложение Tor Browser в соответствии с решением суда.