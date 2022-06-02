Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle на российской территории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

По данным реестра, доступ к странице ограничен по требованию Генпрокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google удалить из Google Play приложение Tor Browser в соответствии с решением суда.