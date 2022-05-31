Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser

Короткая ссылка
Роскомнадзор потребовал от компании Google удалить из Google Play приложение Tor Browser в соответствии с решением суда.
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Роскомнадзор сообщил, что Саратовский районный суд признал информацию, которая содержится в этом приложении, запрещённой к распространению в России.

Также это относится к самому приложению, так как оно позволяет получить доступ к запрещённому контенту и способствует совершению уголовных преступлений, объяснил регулятор.

В декабре Роскомнадзор сообщил, что в России по решению суда ограничен доступ к ресурсу The Tor Project.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить