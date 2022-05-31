Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
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Об этом говорится в сообщении регулятора.
Роскомнадзор сообщил, что Саратовский районный суд признал информацию, которая содержится в этом приложении, запрещённой к распространению в России.
Также это относится к самому приложению, так как оно позволяет получить доступ к запрещённому контенту и способствует совершению уголовных преступлений, объяснил регулятор.
В декабре Роскомнадзор сообщил, что в России по решению суда ограничен доступ к ресурсу The Tor Project.