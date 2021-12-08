В России ограничили доступ к ресурсу The Tor Project

Короткая ссылка
Роскомнадзор сообщил, что в России по решению суда ограничен доступ к ресурсу The Tor Project. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
В России ограничили доступ к ресурсу The Tor Project
  • © The Tor Project
  • Facebook

Ресурс внесли в Единый реестр запрещённой информации.

«На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным регулятора, такое решение принято из-за размещения на сайте проекта информации, обеспечивающей работу средств по предоставлению доступа к незаконному контенту.

Отмечается, что речь идёт о сайте браузера Tor, который некоторые пользователи использовали для анонимного выхода в интернет, в том числе в даркнет.

В начале сентября Роскомнадзор ограничил работу в России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, за нарушение российского законодательства.

В начале декабря Роскомнадзор предупредил о планах заблокировать на территории России ещё шесть VPN-сервисов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить