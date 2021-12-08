В России ограничили доступ к ресурсу The Tor Project

Роскомнадзор сообщил, что в России по решению суда ограничен доступ к ресурсу The Tor Project. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Ресурс внесли в Единый реестр запрещённой информации.

«На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным регулятора, такое решение принято из-за размещения на сайте проекта информации, обеспечивающей работу средств по предоставлению доступа к незаконному контенту.

Отмечается, что речь идёт о сайте браузера Tor, который некоторые пользователи использовали для анонимного выхода в интернет, в том числе в даркнет.

В начале сентября Роскомнадзор ограничил работу в России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, за нарушение российского законодательства.

В начале декабря Роскомнадзор предупредил о планах заблокировать на территории России ещё шесть VPN-сервисов.