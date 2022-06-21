Путин подписал указ о награждении 26 медиков Тверской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями и почётными званиями 26 медиков из Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Марине Розовой, врачу Центра специализированных видов медицинской помощи им. Аваева, присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоили 12 медицинским работникам.

За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции медали Луки Крымского получили 13 медицинских работников разных категорий.

В Твери в честь Дня медработника также наградили лучших специалистов отрасли.