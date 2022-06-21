Путин подписал указ о награждении 26 медиков Тверской области
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Марине Розовой, врачу Центра специализированных видов медицинской помощи им. Аваева, присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоили 12 медицинским работникам.
За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции медали Луки Крымского получили 13 медицинских работников разных категорий.
В Твери в честь Дня медработника также наградили лучших специалистов отрасли.