В медучреждениях Москвы нейросети обработали более 6 млн лучевых исследований

В медицинских учреждениях Москвы нейросети обработали более 6 млн лучевых исследований. Инновационные методы анализа снимков были внедрены в 2020 году.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства столицы.

«Мы внедряем цифровые сервисы, которые облегчают и ускоряют работу врачей. Сейчас компьютерное зрение применяется для выявления заболеваний уже по девяти направлениям исследований. При этом благодаря расширению возможностей умных алгоритмов количество исследований, обработанных искусственным интеллектом, менее чем за год удвоилось», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сначала сервисы использовались для диагностики пневмонии и степени поражения лёгких. В настоящее время ИИ также способен находить на компьютерной томографии признаки рака лёгкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, лёгочной гипертензии, патологии лёгких на рентгенографии и флюорографии, а на маммографии — рак молочной железы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в рамках реализации федеральных и республиканских программ в Татарстане на модернизацию первичного медицинского звена направят свыше 7,5 млрд рублей.