В Москве построят 31 школу в рамках проектов развития территорий «Индустриальные кварталы»

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В Москве построят образовательные объекты в рамках проектов развития территорий «Индустриальные кварталы».
В Москве построят 31 школу в рамках проектов развития территорий «Индустриальные кварталы»
  • Gettyimages.ru
  • © Geo Piatt

Об этом сообщает НСН.

«В кварталах, в которых раньше были промзоны, построят 31 школу и 38 детских садов, а также четыре школы искусств, три организации допобразования и восемь спецколледжей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего образовательных учреждений появится в Северо-Восточном и Северном административных округах, передаёт kp.ru.

Также строительство запланировано в Западном, Северо-Западном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Южном округах и в Зеленограде. В центре Москвы возведут одно образовательное учреждение.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил около 8,3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий.

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