Кабмин выделил около 8,3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий

Короткая ссылка
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что российское правительство выделило около 8,3 млрд рублей на капитальный ремонт более 300 студенческих общежитий.
Кабмин выделил около 8,3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«По поручению президента в этом году будет проведён капитальный ремонт более 300 общежитий свыше 100 российских вузов. На эти цели из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

Чернышенко уточнил, что приоритет при распределении средств отдаётся регионам.

Ранее стало известно, что правительство России направит регионам почти 150 млрд рублей на строительство школ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить