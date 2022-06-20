Кабмин выделил около 8,3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий
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«По поручению президента в этом году будет проведён капитальный ремонт более 300 общежитий свыше 100 российских вузов. На эти цели из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.
Чернышенко уточнил, что приоритет при распределении средств отдаётся регионам.
Ранее стало известно, что правительство России направит регионам почти 150 млрд рублей на строительство школ.