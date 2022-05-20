Правительство России направит регионам почти 150 млрд рублей на строительство школ

Правительство России направит в регионы почти 150 млрд рублей на строительство школ.

«В России завершился третий этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 149 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что субсидии получат 64 региона, в которых в ближайшие годы построят 167 школ и появятся более 159,5 тыс. дополнительных учебных мест.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленности в регионах.