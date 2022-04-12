В России выделят 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленности в регионах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленности в регионах.
В России выделят 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленности в регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Правительство продолжит финансировать региональные программы развития промышленности. В 2022 году на эти цели будет направлено свыше 3,7 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Средства распределят между 54 регионами, определёнными по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности. Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий.

«Речь, в частности, идёт о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский кабмин направит 7 млрд рублей на льготные кредиты предприятиям ТЭК.

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