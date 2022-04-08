Кабмин России направит 7 млрд рублей на льготные кредиты предприятиям ТЭК

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на льготные кредиты предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на пополнение оборотного капитала будет направлено 7 млрд рублей.

Соответствующая информация приводится в Telegram-канале российского кабмина.

«Теперь льготные кредиты на пополнение оборотных средств смогут получить и компании топливно-энергетического комплекса, для этого правительство направит из федерального бюджета 7 млрд рублей», — заявил Мишустин.

По его словам, «процентная ставка по таким займам составит 11%», а сами кредиты «можно будет взять на срок до одного года».

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому системообразующие организации ТЭК могут получить специальные льготные кредиты.