Кабмин России направит 7 млрд рублей на льготные кредиты предприятиям ТЭК

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на льготные кредиты предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на пополнение оборотного капитала будет направлено 7 млрд рублей.
Кабмин России направит 7 млрд рублей на льготные кредиты предприятиям ТЭК
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Соответствующая информация приводится в Telegram-канале российского кабмина.

«Теперь льготные кредиты на пополнение оборотных средств смогут получить и компании топливно-энергетического комплекса, для этого правительство направит из федерального бюджета 7 млрд рублей», — заявил Мишустин. 

По его словам, «процентная ставка по таким займам составит 11%», а сами кредиты «можно будет взять на срок до одного года». 

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому системообразующие организации ТЭК могут получить специальные льготные кредиты.

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