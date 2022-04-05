Кабмин России распространил на ТЭК действие льготных кредитов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому системообразующие организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) могут получить специальные льготные кредиты.
Кабмин России распространил на ТЭК действие льготных кредитов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности», — отмечается в заявлении.

Для соответствующих организаций станут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев.

«Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа компаний — до 30 млрд рублей», — уточняется в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы заключили соглашения с банками о предельной ставке по кредитам для столичных промышленных предприятий.

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