Кабмин России распространил на ТЭК действие льготных кредитов
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
«Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности», — отмечается в заявлении.
Для соответствующих организаций станут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев.
«Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа компаний — до 30 млрд рублей», — уточняется в сообщении.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы заключили соглашения с банками о предельной ставке по кредитам для столичных промышленных предприятий.