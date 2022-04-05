Кабмин России распространил на ТЭК действие льготных кредитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому системообразующие организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) могут получить специальные льготные кредиты.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности», — отмечается в заявлении.

Для соответствующих организаций станут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев.

«Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа компаний — до 30 млрд рублей», — уточняется в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы заключили соглашения с банками о предельной ставке по кредитам для столичных промышленных предприятий.