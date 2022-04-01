Власти Москвы договорились с банками о предельной ставке по кредитам для промышленников

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Власти Москвы заключили соглашения с банками о предельной ставке по кредитам для столичных промышленных предприятий.
Власти Москвы договорились с банками о предельной ставке по кредитам для промышленников
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает НСН.

«Мы заключили соглашения с десятью российскими банками, которые установили предельную ставку по кредитам для столичных промышленников. С учётом компенсации от фонда предприятие, обратившееся за помощью, будет платить не более 15% годовых», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний. Цель кредитов — пополнение оборотных средств.

«Среди заявителей — производители продуктов питания, лекарственных препаратов, электронной аппаратуры, двигателей. Все предприятия активно занимаются импортозамещением», — цитирует Ефимова сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что программа льготного кредитования сохраняется для резидентов СЭЗ Крыма и Севастополя.

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