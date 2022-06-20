Аналитик Федосова поддержала идею досрочного назначения пенсии многодетным отцам

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам.

«Это дополнительный шаг в поддержку семьи и, в частности, многодетных семей. Мы знаем, что не так давно был введён праздник — День отца, чтобы подчеркнуть этот баланс ответственности обоих родителей за будущее семьи. И, как я понимаю, этими дополнительными выплатами подчёркивается также важность со стороны отца для формирования здоровой ячейки общества», — считает Федосова.

По её мнению, подобным решением государство подчёркивает важность института семьи для страны.

«И если говорить в общем о мерах социальной поддержки (привычные меры: «многодетные матери», «матери-одиночки»), то в нашем сознании зафиксировалось, что это обычно поддержка материнства. Но сейчас государство берёт изменение вектора и смену фокуса внимания для того, чтобы привести в баланс поддержку материнства и поддержку отцовства», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам.

Президент поручил представить доклад по этому вопросу до 1 октября 2022 года.