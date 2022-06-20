Путин поручил кабмину изучить возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству России изучить возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам.
Путин поручил кабмину изучить возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам
  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. 

«Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — отмечается в документе.

Путин поручил представить доклад по этому вопросу до 1 октября 2022 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее российский президент поручил до 1 августа изучить возможность выплаты частичной компенсации многодетным семьям за платное обучение детей в колледжах.

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