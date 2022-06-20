Губернатор Брянской области: выпущенные по Суземке снаряды были поставлены ВСУ Западом

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Снаряды, выпущенные по посёлку Суземка в Брянской области, были поставлены на Украину Западом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор Брянской области: выпущенные по Суземке снаряды были поставлены ВСУ Западом
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметровые», — приводит его слова ТАСС.

Богомаз уточнил, что всего по Суземке было выпущено около 15 снарядов.

Утром 20 июня украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка в Брянской области. В результате повреждены РЭС и несколько других объектов.

В результате обстрела украинскими военными Суземки в Брянской области пострадал работник РЭС.

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