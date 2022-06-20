Губернатор Брянской области: выпущенные по Суземке снаряды были поставлены ВСУ Западом

Снаряды, выпущенные по посёлку Суземка в Брянской области, были поставлены на Украину Западом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор региона Александр Богомаз.

РИА Новости

© Михаил Климентьев