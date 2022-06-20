Губернатор Брянской области: выпущенные по Суземке снаряды были поставлены ВСУ Западом
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметровые», — приводит его слова ТАСС.
Богомаз уточнил, что всего по Суземке было выпущено около 15 снарядов.
Утром 20 июня украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка в Брянской области. В результате повреждены РЭС и несколько других объектов.
В результате обстрела украинскими военными Суземки в Брянской области пострадал работник РЭС.