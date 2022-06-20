Пострадавший в результате обстрела Суземки ВСУ получил осколочное ранение

Короткая ссылка
В результате обстрела украинскими военными Суземки в Брянской области пострадал работник РЭС. У него осколочное ранение мягких тканей, не опасное для жизни.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — написал глава региона на своей странице в социальных сетях.

Обстрелом ВСУ повреждены один частный дом и остекление двух трёхэтажных многоквартирных домов. Ущерб от действий украинских силовиков сейчас оценивается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка. В результате повреждены РЭС и несколько других объектов. В населённом пункте частично отсутствует электроснабжение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить