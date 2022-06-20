Пострадавший в результате обстрела Суземки ВСУ получил осколочное ранение

В результате обстрела украинскими военными Суземки в Брянской области пострадал работник РЭС. У него осколочное ранение мягких тканей, не опасное для жизни.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — написал глава региона на своей странице в социальных сетях.

Обстрелом ВСУ повреждены один частный дом и остекление двух трёхэтажных многоквартирных домов. Ущерб от действий украинских силовиков сейчас оценивается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка. В результате повреждены РЭС и несколько других объектов. В населённом пункте частично отсутствует электроснабжение.