Суд приговорил экс-начальника радиотехнических войск ВКС России Кобана к пяти годам тюрьмы

Суд приговорил к пяти годам колонии колонии строгого режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана за взятку в особо крупном размере.

«Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи Вадима Корчагина.

Суд также лишил Кобана звания генерал-майор запаса и ордена Александра Невского и конфисковал имущество на сумму более 11 млн рублей.

По данным следствия, Кобан получил взяток на общую сумму около 12 млн рублей, из которых 5 млн рублей наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму.

Кобан был арестован в Москве по обвинению в получении взятки в январе.

В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО генерала Кобана.