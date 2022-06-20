Суд приговорил экс-начальника радиотехнических войск ВКС России Кобана к пяти годам тюрьмы

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Суд приговорил к пяти годам колонии колонии строгого режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана за взятку в особо крупном размере.
Суд приговорил экс-начальника радиотехнических войск ВКС России Кобана к пяти годам тюрьмы
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

«Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи Вадима Корчагина.

Суд также лишил Кобана звания генерал-майор запаса и ордена Александра Невского и конфисковал имущество на сумму более 11 млн рублей.

По данным следствия, Кобан получил взяток на общую сумму около 12 млн рублей, из которых 5 млн рублей наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму.

Кобан был арестован в Москве по обвинению в получении взятки в январе.

В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО генерала Кобана.

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