Суд приговорил экс-начальника радиотехнических войск ВКС России Кобана к пяти годам тюрьмы
- РИА Новости
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«Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи Вадима Корчагина.
Суд также лишил Кобана звания генерал-майор запаса и ордена Александра Невского и конфисковал имущество на сумму более 11 млн рублей.
По данным следствия, Кобан получил взяток на общую сумму около 12 млн рублей, из которых 5 млн рублей наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму.
Кобан был арестован в Москве по обвинению в получении взятки в январе.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО генерала Кобана.