Начальник радиотехнических войск ВКС Кобан арестован в Москве по обвинению во взятке
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные заседания 235-го гарнизонного военного суда.
«Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере)», — сказал следователь ГВСУ СК России Виталий Дмитриев.
По версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.
Суд арестовал генерал-майора до 20 апреля.