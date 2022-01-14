Начальник радиотехнических войск ВКС Кобан арестован в Москве по обвинению во взятке

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Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей.
Начальник радиотехнических войск ВКС Кобан арестован в Москве по обвинению во взятке
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные заседания 235-го гарнизонного военного суда.

«Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере)», — сказал следователь ГВСУ СК России Виталий Дмитриев.

По версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Суд арестовал генерал-майора до 20 апреля.

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