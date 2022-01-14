В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО генерала Кобана
- РИА Новости
«Самого генерала мы не видели, он на момент проверки был на суде по продлению ареста, но осмотрели камеру, в которой он содержится. Это шестиместная камера, среди его соседей двое обвиняются в мошенничестве, один в растрате, ещё один — в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, и ещё среди сокамерников генерала водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки от владельца фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, а водитель проходит по делу как посредник», — сказал Хуруджи.
Правозащитник уточнил, что генерал Кобан находится в СИЗО с 7 декабря 2021 года, и добавил, что в камере есть телевизор, холодильник, а соседи Кобана претензий к условиям содержания не высказали.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.
Суд арестовал генерал-майора до 20 апреля.