В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО генерала Кобана

Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан содержится в шестиместной камере СИЗО «Матросская Тишина». Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

«Самого генерала мы не видели, он на момент проверки был на суде по продлению ареста, но осмотрели камеру, в которой он содержится. Это шестиместная камера, среди его соседей двое обвиняются в мошенничестве, один в растрате, ещё один — в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, и ещё среди сокамерников генерала водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки от владельца фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, а водитель проходит по делу как посредник», — сказал Хуруджи.

Правозащитник уточнил, что генерал Кобан находится в СИЗО с 7 декабря 2021 года, и добавил, что в камере есть телевизор, холодильник, а соседи Кобана претензий к условиям содержания не высказали.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Суд арестовал генерал-майора до 20 апреля.