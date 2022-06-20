Верховный суд России отказал Google в пересмотре решения по иску «Царьграда»

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Верховный суд России отказал Google в пересмотре решения по судебным актам, согласно которым по иску телеканала «Царьград» компанию обязали восстановить доступ к заблокированному каналу «Царьграда» на YouTube или выплатить прогрессивно увеличивающийся штраф.
Верховный суд России отказал Google в пересмотре решения по иску «Царьграда»
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в кассационной жалобе три подразделения Google — головная американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited и российское ООО «Гугл» — просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

«Доводы заявителей являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, получили соответствующую правовую оценку и по существу направлены на иную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела... доводы не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела», — говорится в определении суда.

В мае три структуры Google подали кассационные жалобы в Верховный суд России.

1 апреля «Царьград» получил 1 млрд рублей неустойки от Google за неисполнение решения суда о восстановлении его YouTube-канала.

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