В России за сутки госпитализировали 626 человек с коронавирусом

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За сутки в России госпитализировали 626 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 730 пациентов с COVID-19.

Всего за 24 часа выявлены 2667 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3081.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 54 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 62 заболевших.

Также за сутки выздоровели 2723 человека, накануне — 3279.

Ранее ВОЗ заявила о тенденции к снижению уровня заболеваемости COVID-19.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU рассказал о риске отложенных инфарктов и инсультов после перенесённого COVID-19.

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