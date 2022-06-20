В России за сутки госпитализировали 626 человек с коронавирусом
Всего за 24 часа выявлены 2667 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3081.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 54 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 62 заболевших.
Также за сутки выздоровели 2723 человека, накануне — 3279.
Ранее ВОЗ заявила о тенденции к снижению уровня заболеваемости COVID-19.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU рассказал о риске отложенных инфарктов и инсультов после перенесённого COVID-19.