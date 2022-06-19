Глава Роспотребнадзора Попова: нет необходимости в массовой вакцинации от холеры в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что на сегодняшний день в России нет угрозы распространения холеры, в связи с чем необходимость в массовой вакцинации от заболевания отсутствует.

Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — заявила Попова.

28 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Это сделано для того, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение.

Документ предусматривает широкий комплекс подготовительных и профилактических мер, в частности, усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод и проведение тренировочных занятий на случай вспышки заболевания.

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