Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 13

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае возросло до 13, все они госпитализированы, заявили в региональном управлении МВД.

«В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек. В настоящий момент 13 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что туристический автобус из-за отказа тормозной системы во время поворота въехал в дерево и повредил четыре легковых автомобиля.